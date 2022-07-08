Принудительное ограничение скорости для новых автомобилей вступило в силу с 6 июля. Теперь продажа новых автомобилей без такой системы запрещена.

Все новые автомобили, которые выпускаются в ЕС, теперь должны иметь технологию Intelligent Speed Assist (ISA). Сама технология хорошо известна и предлагается рядом производителей, опирающихся на GPS-карты и распознавание дорожных знаков.

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Ранее система должна была быть активирована водителем, но после 6 июля, согласно новым правилам ЕС, она будет активирована принудительно. Однако водитель пока еще будет иметь возможность отключить ISA в начале каждой поездки.

Согласно новому общему правилу безопасности ЕС производители автомобилей могут выбирать, как их системы будут сообщать водителям о нарушении ограничения скорости. Опции включают звуковые и вибрационные уведомления, тактильную обратную связь через педаль акселератора и активное замедление автомобиля. Хотя бы один из них должен быть включен, и все они могут быть использованы одновременно.

На данный момент технология ISA будет применяться только в абсолютно новых моделей, выпущенных после 6 июля 2022 г. Новые автомобили уже есть у дилеров, должны быть оборудованы системой не позже июля 2024 г.

По данным Европейского Совета безопасности на транспорте (ETSC), использование системы позволит предотвратить до 140 000 серьезных дорожно-транспортных происшествий к 2038 году. А ее внедрение еще один шаг к достижению цели нулевой смертности на дорогах к 2050 году.

Как работают ограничители скорости ISA?

Многие новые автомобили теперь оснащены технологиями, автономного ограничения скорости. Благодаря сочетанию камер для распознавания знаков скорости, спутниковой навигации и интеллектуального программного обеспечения, автомобиль всегда знает, где он находится, с какой скоростью он движется и ограничения скорости. Он может ограничивать мощность двигателя, чтобы он не мог превысить этот предел скорости.

По сути это форма постоянно включенного интеллектуального адаптивного круиз-контроля, который на данном этапе разработки еще можно отключить. Однако это необходимо делать перед началом каждого путешествия. В противном случае система автоматически активируется каждый раз при запуске двигателя и движении автомобиля.