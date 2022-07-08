Примусове обмеження швидкості для нових автомобілів набрало чинності з 6 липня. Тепер продаж нових автомобілів без такої системи заборонено.

Всі нові автомобілі, які випускаються в ЄС, тепер повинні мати технологію Intelligent Speed Assist (ISA). Сама технологія добре відома і пропонується рядом виробників, що спираються на GPS-карти та розпізнавання дорожніх знаків.

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Раніше система мала бути активована водієм, але після 6 липня, згідно з новими правилами ЄС, її буде активовано примусово. Однак водій поки що ще матиме можливість відключити ISA на початку кожної поїздки.

Відповідно до нового загального правила безпеки ЄС виробники автомобілів можуть вибирати, як їхні системи повідомлятимуть водіїв про порушення обмеження швидкості. Опції включають звукові та вібраційні попередження, тактильний зворотний зв’язок через педаль акселератора та активне уповільнення автомобіля. Хоча б один з них повинен бути увімкнений, і всі вони можуть бути використані одночасно.

На даний момент технологія ISA буде застосовуватися тільки до абсолютно нових моделей, випущених після 6 липня 2022 р. Нові автомобілі, які вже є у дилерів, повинні бути обладнані системою не пізніше липня 2024 р.

За даними Європейської ради безпеки на транспорті (ETSC), використання системи дозволить запобігти до 140 000 серйозних дорожньо-транспортних пригод до 2038 року. А її впровадження ще один крок до досягнення мети нульової смертності на дорогах до 2050 року.

Як працюють обмежувачі швидкості ISA?

Багато нових автомобілів тепер оснащені технологіями, автономного обмеження швидкості. Завдяки поєднанню камер для розпізнавання знаків швидкості, супутникової навігації та інтелектуального програмного забезпечення, автомобіль завжди знає, де він знаходиться, з якою швидкістю він рухається і яке обмеження швидкості. Він може обмежувати потужність двигуна, щоб він не міг перевищити цю межу швидкості.

По суті це форма постійно включеного інтелектуального адаптивного круїз-контролю, який на даному етапі розробки ще можна відключити. Однак це необхідно робити перед початком кожної подорожі. В іншому випадку система автоматично активується кожного разу під час запуску двигуна та руху автомобіля.