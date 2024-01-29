Все новые автомобили, продаваемые в Европе с июля 2024 года, будут иметь черный ящик. Регистратор данных о событиях также обязателен для малых грузовиков и фургонов.

Начиная с июля 2024 года, все только зарегистрированные автомобили в Европейском Союзе должны быть оснащены «регистратором данных о событиях» (EDR) как стандартная функция.

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Это требование касается легковых автомобилей класса М1, которые могут вмещать до восьми пассажирских мест кроме сидения водителя. Кроме того, коммерческие транспортные средства класса N1 включая пикапы и фургоны грузоподъемностью до 3500 килограммов также будут оснащены автомобильным эквивалентом черного ящика.

Аварии имеют финансовые и правовые последствия для людей попавших в ДТП и часто трудно определить, кто виноват. EDR может помочь органам власти понять что именно произошло проанализировав данные хранящиеся в EDR. Устройство фиксирует определенные параметры в течение короткого периода за пять секунд до аварии и 03 секунды после удара.

Согласно документации, предоставленной Европейской комиссией, EDR записывает и хранит следующие данные: скорость торможения положения и наклон автомобиля на дороге, а также реакцию встроенных систем безопасности. Кроме того, EDR анализирует сработала ли система экстренного вызова eCall. EDR должен хранить информацию «с высокой точностью и гарантированной сохранностью данных».

EDR обычно отключается в блок управления подушек безопасности. Он автоматически активируется, когда срабатывают подушки безопасности и натяжители ремней безопасности. Кроме того, он начинает запись когда активный капот транспортного средства выдвигается или когда происходит изменение скорости в поперечном или продольном направлении более чем на 8 км/ч в течение 0,15 секунды.

Информация зафиксированная ЕГР принадлежит водителю или владельцу транспортного средства. Устройство работает в системе замкнутого цикла и данные собираются анонимно, чтобы гарантировать, что они не поддаются манипуляциям, если они попадут в чужие руки. По этой же причине последние четыре цифры идентификационного номера автомобиля (VIN) не сохраняются. Любая другая информация, которая могла бы раскрыть личность владельца, также не регистрируется.

Данные предоставляются только компетентным органам в качестве помощи в процессе расследования. Получить информацию можно через интерфейс OBD, но если порт разрушен во время аварии, информация должна быть доступна непосредственно из «черного ящика».