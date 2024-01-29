Усі нові автомобілі, що продаються в Європі з липня 2024 року, обов'язково матимуть чорний ящик. Реєстратор даних про події також є обов’язковим для малих вантажівок і фургонів.

Починаючи з липня 2024 року, усі щойно зареєстровані автомобілі в Європейському Союзі повинні бути оснащені «реєстратором даних про події» (EDR) як стандартну функцію.

Читайте також: В Porsche вважають, що ЄС передумає повністю забороняти ДВЗ

Ця вимога стосується легкових автомобілів класу М1, які можуть вміщувати до восьми пасажирських місць, крім сидіння водія. Крім того, комерційні транспортні засоби класу N1, включаючи пікапи та фургони, вантажопідйомністю до 3500 кілограмів, також будуть оснащені автомобільним еквівалентом чорного ящика.

Аварії мають фінансові наслідки для людей, які потрапили в аварію, і часто важко визначити, хто винен. EDR може допомогти органам влади зрозуміти, що саме сталося, проаналізувавши дані, що зберігаються в EDR. Пристрій фіксує певні параметри протягом короткого періоду часу – за п’ять секунд до аварії та 0,3 секунди після удару.

Згідно з документацією, наданою Європейською комісією, EDR записує та зберігає такі дані: швидкість, гальмування, положення та нахил автомобіля на дорозі, а також реакцію вбудованих систем безпеки. Крім того, EDR аналізує, чи спрацювала система екстреного виклику – eCall. EDR має зберігати інформацію «з високим рівнем точності та гарантованою збереженням даних».

EDR, як правило, вбудований у блок керування подушок безпеки, не можна вимкнути. Він автоматично активується, коли спрацьовують подушки безпеки та натягувачі ременів безпеки. Крім того, він починає запис, коли активний капот транспортного засобу висувається або коли відбувається зміна швидкості в поперечному або поздовжньому напрямку більш ніж на 8 км/год протягом 0,15 секунди.

Інформація, зафіксована ЄДР, належить водієві або власнику транспортного засобу. Пристрій працює в системі замкнутого циклу, і дані збираються анонімно, щоб гарантувати, що вони не піддаються маніпуляціям, якщо вони потраплять до чужих рук. З цієї ж причини останні чотири цифри ідентифікаційного номера автомобіля (VIN) не зберігаються. Будь-яка інша інформація, яка могла б розкрити особу власника, також не реєструється.

Дані надаються тільки компетентним органам як допомога в процесі розслідування. Отримати інформацію можна через інтерфейс OBD, але якщо порт зруйновано під час аварії, інформація має бути доступна безпосередньо з «чорної скриньки».