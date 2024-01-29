У Porsche вважають, що Євросоюз передумає забороняти двигуни внутрішнього згорання. Фінансовий директор німецької марки Лутц Мешке розповів Automotive News Europe, що не впевнений в остаточності цього рішення.

Планується, що в 2035 році в Європейському союзі остаточно заборонять продаж нових авто з двигунами внутрішнього згоряння. Замінити їх мають переважно електромобілі, проте для агрегатів на кліматично-нейтральному паливі також може бути виняток. Йдеться про автомобілі з водневими силовими установки чи моторами, що працюють на синтетичному паливі.

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Зараз автовиробники активно вивчають ці технології. Зокрема міжнародна автомобільна федерація (FIA) оголосила про створення гоночної серії Extreme H, де за регламентом будуть використовуватись водневі двигуни.

Двигун Porsche Panamera

«Зараз триває багато дискусій з приводу припинення використання двигунів внутрішнього згоряння у 2035 році. Я думаю, що це може бути відкладено», - наголосив топменеджер Porsche Лутц Мешке в своєму інтерв’ю для Automotive News Europe під час презентації електричного Porsche Macan.

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Заборона на двигуни внутрішнього згоряння може бути переглянута, адже поки що зусилля ЄС не призвели до зниження викидів діоксиду вуглецю. З нещодавньої доповіді з'ясувалося, що шкідлива дія на атмосферу з боку легкових автомобілів за одинадцять років не змінилася. Все частіше лунають думки, що стратегія заборон є неефективною: такої точки зору дотримуються і деякі політики, і автовиробники.

Porsche вважає, що до кінця десятиліття понад 80 відсотків світового ринку нових автомобілів займуть електрокари. Під час презентації свого другого електричного автомобіля в лінійці Porsche Macan, в компанії оголосили, що зовсім незабаром світ побачить оновлену версію Taycan, та перший повністю електричний Porsche Cayenne.

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При цьому повністю згортати програму двигунів внутрішнього згоряння Porsche не поспішає. Неодноразово заявлялося, що сімейство «дев'ятсот одинадцятих» без ДВЗ не буде. За чутками, для оновленого сімейства 992 готують нові турбовані та атмосферні опозитні шестициліндрові агрегати.