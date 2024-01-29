В Porsche считают, что Евросоюз передумает запрещать двигатели внутреннего сгорания. Финансовый директор немецкой марки Лутц Мешке рассказал Automotive News Europe, что не уверен в окончательном решении.

Планируется, что в 2035 году в Европейском союзе окончательно запретят продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Заменить их должны преимущественно электромобили., однако для агрегатов на климатически нейтральном топливе также может быть исключение. Речь идет об автомобилях с водородными силовыми установками или моторами., работающих на синтетическом топливе.

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Сейчас автопроизводители активно изучают эти технологии. В частности, международная автомобильная федерация (FIA) объявила о создании гоночной серии. Extreme H, где по регламенту будут использоваться водородные двигатели.

Двигатель Porsche Panamera

«Сейчас идет много дискуссий по поводу прекращения использования двигателей внутреннего сгорания в 2035 году. я думаю, что это может быть отложено», - подчеркнул топменеджер Porsche Лутц Мешке в своем интервью для Automotive News Europe во время презентации электрического Porsche Macan.

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Запрет на двигатели внутреннего сгорания может быть пересмотрен, ведь пока усилия ЕС не привели к снижению выбросов диоксида углерода. Из недавнего доклада выяснилось, что вредное воздействие на атмосферу со стороны легковых автомобилей за одиннадцать лет не изменилось. Все чаще раздаются мысли, что стратегия запретов неэффективна: такой точки зрения придерживаются и некоторые политики, и автопроизводители.

Porsche считает, что к концу десятилетия более 80 процентов мирового рынка автомобилей займут электрокары. Во время презентации своего второго электрического автомобиля в линейке Porsche Macan, в компании объявили, что совсем скоро мир увидит обновленную версию Taycan, и первый полностью электрический Porsche Cayenne.

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При этом полностью сворачивать программу двигателей внутреннего сгорания Porsche не торопится. Неоднократно заявлялось, что семейство «девятьсот одиннадцатых» без ДВС не будет. По слухам, для обновленного семейства 992 готовят новые турбированные и атмосферные оппозитные шести цилиндровые агрегаты.