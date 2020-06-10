Автомобиль очень популярен в Украине, особенно в эпоху "евроблях".

В январе 2007 года Renault показала болид R27 мощностью 700 л.с., а обороты двигателя ограничены 19000. 7-ступенчатая полуавтоматическая коробка передач изготовлена ​​из карбона, общая масса болида – 605 кг вместе с водителем. Конечно, такие характеристики даже не снились Renault Laguna 3, которая появилась в том же года.

Рено Лагуна – ​​​​​​​особый автомобиль. Он имеет искренних сторонников и ярых хейтеров, и обе стороны имеют правдивые аргументы. Блогеры из SRT при осмотре Renault Laguna 3 провели интересную аналогию: ведь в том же году, когда этот автомобиль появился в продаже, спортивная "Формульная" команда Renault показала болид R27 – ​​​​​​​легендарный и уникальный "аппарат", от технических характеристик которого закладывает дух.

Разумеется, искать эмоциональную составляющую в Renault Laguna 2.0 DСi – ​​​​​​​дело безнадежное, но блогеры провели шуточную аналогию с вышеупомянутым болидом.

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Под капотом у него – ​​​​​​​1,6 и 2,0-литровые бензиновые 1,5– ​​​​​​​или 2,0-литровые дизельные двигатели. Бензиновые двигатели очень надежные, а вот в дизельных, говорят, могут проворачиваться вкладыши коленвала. Однако это не повальная проблема, и люди наезжают на таких моторах до 350-400 тысяч км. Такое случается, если не менять масло в такой период, как рекомендуют в Европе – ​​​​​​​каждые 30 тысяч км. Если менять масло чаще, двигатель будет ходить долго.

В топливной системе выходят из строя пьезофорсунки, однако если заливать качественное топливо, это надо делать не часто. В общем информации и запчастей на эти двигатели в Украине очень много.

Коробки передач – ​​​​​​​6-ступенчатые “механика” или гидротрансформатор. Они достаточно надежные.

Renault Laguna 3 с двухлитровым дизельным двигателем "Лагуна" с АКП разгоняется до сотни за 11,4 секунды – ​​​​​​​неплохой результат. Хотя АКП не слишком скоростная.

На неровностях салон "гремит", ведь автомобилю 10 лет и 250 тысяч км пробега. Однако машина комфортная и не напрягает водителя даже на больших расстояниях. Пассажиры тоже чувствуют себя хорошо – ​​​​​​​удобные сиденья, панорамная крыша, шторки от солнца на окнах задних дверей и тому подобное.

Больше о Renault Laguna 3: в видео:

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