Автомобіль дуже популярний в Україні, особливо в епоху "євроблях".

В січні 2007 року Renault показала болід R27 потужністю 700 к.с., а оберти двигуна обмежені 19000. 7-ступінчата напіватоматична коробка передач виготовлена з карбону, загальна маса боліду – 605 кг разом з водієм. Звичайно, такі характеристики навіть не снились Renault Laguna 3, яка з'явилась того ж року.

Рено Лагуна – особливий автомобіль. Він має щирих прихильників та затятих хейтерів, і бидві сторони мають правдиві аргументи. Блогери з SRT при огляді Renault Laguna 3 провели цікаву аналогію: адже в тому ж році, коли цей автомобіль з'явився у продажу, спортивна "Формульна" команда Renault показала болід R27 – легендарний і унікальний "аппарат", від технічних характеристик якого закладає дух.

Певна річ, що шукати емоційну складову в Renault Laguna 2.0 DСi – справа безнадійна, але блогери провели жартівливу аналогію з вищезазначеним болідом.

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Під капотом у нього – 1,6- та 2,0-літрові бензинові, 1,5- чи 2,0-літрові дизельні двигуни. Бензинові двигуни дуже надійні, а от у дизельних, кажуть, можуть провертатись вкладиші колінвалу. Однак це не повальна проблема, і люди наїжджають на таких моторах до 350-400 тисяч км. Таке трапляється, якщо не міняти масло в такий період, як рекомендують в Європі – кожні 30 тисяч км. Якщо міняти оливу частіше, двигун буде ходити довго.

В паливній системі виходять з ладу п'єзофорсунки, однак якщо заливати якісне пальне, це треба робити не часто. Загалом інформації та запчастин на ці двигуни в Україні дуже багато.

Коробки передач – 6-ступеневі "механіка" чи гідротрансформатор. Вони досить надійні.

Renault Laguna 3 з дволітровим дизельним двигуном "Лагуна" з АКП розганяється до сотні за 11,4 секунди – непоганий результат. Хоча АКП не дуже швидкісна.

На нерівностях салон "гремить", адже автомобілю 10 років та 250 тисяч км пробігу. Однак машина комфортна та не напружує водія навіть на великих відстанях. Пасажири теж почувають себе добре – зручні сидіння, панорамний дах, шторки від сонця на вікнах задніх дверей тощо.

Більше про Renault Laguna 3: у відео:

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