Всемирное производство автомобилей уменьшается

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за 9 месяцев 2024 года глобальное производство автотранспорта составило 66,1 млн ед, сообщает Укравтопром. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 47,5 млн ед. (-1%). Легких коммерческих автомобилей изготовлено – 15,7 млн ед. (-2%). Больших грузовых авто – 2,7 млн ед. (-1%). Автобусов – 204 тыс ед. (+15%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за три месяца было изготовлено почти 21,5 млн ед. автотранспорта (+ 2%). Второе место занимает США, с результатом – 8,1 млн. ед. (+0,3%). Третий результат продемонстрировала Япония – 6 млн. ед. (-9%). Также в первую пятерку попали: Индия – 4,6 млн ед. (+3%) и Мексика – 3,2 млн. ед. (+6%).