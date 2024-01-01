Всесвітнє виробництво автомобілів зменшується

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за 9 місяців 2024 року глобальне виробництво автотранспорту склало 66,1 млн од, повідомляє Укравтопром. Це на 1% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 47,5 млн од. (-1%). Легких комерційних автомобілів виготовлено – 15,7 млн од. (-2%). Великих вантажних авто – 2,7 млн од. (-1%). Автобусів – 204 тис од. (+15%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за три місяці було виготовлено майже 21,5 млн од. автотранспорту (+2%). Друге місце посідає США, з результатом – 8,1 млн. од. (+0,3%). Третій результат продемонструвала Японія – 6 млн. од. (-9%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 4,6 млн од. (+3%) та Мексика – 3,2 млн. од. (+6%).