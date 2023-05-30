Машины жителей многоэтажек были побиты обломками в Голосеевском и Печерском районах столицы.

Атака российских беспилотников на Киев в ночь на 30 мая нанесла немало повреждений, унесла жизни молодой женщины и ранения – у многих киевлян. Также пострадало много автомобилей, которые были припаркованы под многоэтажными домами.

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Больше всего поврежденных автомобилей – в Печерском и Голосеевском районах, где пострадал дом. Также есть побитые автомобили в Киевской области, в Бучанском районе. У машин пробиты стекла, повреждены пластиковые и металлические детали, много засыпано обломками и остатками стекла. Многие из них повреждены настолько, что не подлежат восстановлению.

Обломки от строительных конструкций, стекла и остатков вражеского дрона упали на парковку под домом. К утру 30 мая в полицию поступило около полусотни заявлений о поврежденном имуществе.

Поврежденные автомобили после атаки дронов 30 мая. Фото Ян Доброносов, Телеграф.