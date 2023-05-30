Машини мешканців багатоповерхівок були побиті уламками в Голосіївському та Печерському районах столиці.

Атака російських дронів на Київ у ніч на 30 травня спричинила чимало пошкоджень, забрала життя молодої жінки та поранення – у багатьох киян. Також постраждало багато автомобілів, які були припарковані під багатоповерховими будинками.

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Найбільше пошкоджених автомобілів – у Печерському та Голосіївському районах, де постраждав будинок. Також є постраждалі автомобілі на Київщині, у Бучанському районі. В машин пробите скло, пошкоджені пластикові та металеві деталі, багато засипано уламками та рештками скла. Багато з них пошкоджені настільки, що не підлягають відновленню.

Уламки від будівельних конструкцій, скло та решти ворожого дрона впали на парковку під будинком. На ранок 30 травня у поліцію надійшло близько півсотні заяв про пошкоджене майно.

Пошкоджені автомобілі після атаки дронів 30 травня. Фото Ян Доброносов, Телеграф.