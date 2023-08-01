Вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за нарушение подготовки водителей и разрешающий самоподготовку.

Вступил в силу закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами».

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В нем говорится о возможности самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД. А также о введении административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами.

Следовательно, изменения, касающиеся административной ответственности за нарушение порядка приема экзаменов и подготовки и повышения квалификации водителей, нарушения порядка государственной аккредитации учебных заведений вступили в силу, а изменения, касающиеся самоподготовки вступят в силу 29 октября 2023 года.

Какая ответственность предусмотрена инструкторам, экзаменаторам и контролирующим органам?

Нарушение должностными лицами учебных заведений влечет наложение штрафа от пятисот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 8500 грн до 13600 грн.

Что есть нарушения со стороны учебных заведений?

осуществление подготовки, переподготовки водителей транспортных средств лицом, не имеющим действующего документа специалиста по подготовке водителей транспортных средств;

допуск лиц, не сдавших теоретический экзамен, к практической подготовке водителей;

проведение практической подготовки водителей с использованием транспортных средств, оборудованных с нарушением требований Правил дорожного движения, или лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Что является нарушением со стороны сервисных центров МВД?

Нарушение должностными лицами сервисных центров МВД порядка проведения государственной аккредитации автошкол и нарушение установленного порядка аттестации их специалистов - влекут наложение штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 8500 грн до 17000 грн.

Нарушение работниками территориальных сервисных центров МВД установленного порядка приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами или выдачи водительского удостоверения — влечет наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть сейчас это суммы от 17000 грн до 34000 грн.

Если эти нарушения будут совершены лицом повторно в течение года, то за такие же действия уже будет наложение штрафа от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 34000 грн до 51000 — а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Что с самоподготовкой?

С 29 октября кандидат в водители сможет выбирать, как учить правила дорожного движения, основы строения транспортного средства и основы предоставления медицинской помощи — самостоятельно или в автошколе. Речь идет о теоретическом модуле подготовки водителей, после которого сдается первый экзамен — теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

Сейчас на этот модуль в автошколах предусмотрено 64 часа лекций. И без свидетельства об окончании теоретического курса подготовки в автошколе у кандидатов в водители пока нет права сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД.

Осенью обучение в автошколе станет необязательным для первого – теоретического модуля. А для второго — практического курса обучения нужно будет обращаться в аккредитованные учебные заведения.

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То есть, для уроков по управлению транспортными средствами потребуется инструктор автошколы, специально переоборудованный учебный автомобиль и определенное количество часов для каждой из категорий, которую нужно провести за рулем. И только после прохождения практического обучения в автошколе можно будет сдать внутренний экзамен, а затем и экзамен в сервисном центре МВД.

Что остается неизменным в экзаменах для получения права на управление транспортными средствами?

Единственный законный способ получения водительского удостоверения впервые или открытие в существующем удостоверении новых категорий — это обратиться в любой сервисный центр МВД, где есть экзаменация и успешно сдать экзамены.

В Украине четкое разграничение на теоретический и практический курсы подготовки водителей. Пока кандидат в водители успешно сдал теоретический экзамен в сервисном центре МВД, нельзя начинать практическую подготовку. То есть пока нет подтверждения, что человек усвоил правила дорожного движения, то он не может садиться за руль, даже с инструктором учебного заведения.