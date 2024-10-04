Вступили в силу новые правила продажи подержанных авто

Для того, чтобы урегулировать процедуру комиссионной торговли транспортными средствами, Кабинет министров Украины принял постановление № 1132 от 1 октября 2024 года "О внесении изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющих идентификационные номера". Документ вступил в силу 4 октября 2024 года.

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Согласно постановлению, если физическое лицо продает грузовик, прицеп или автобус, оно должно предоставить торговой организации документ об оценке. При второй и более продаже в течение года легкового авто, мопеда, или мотоцикла владелец может подать выписку с сайта Министерства экономики Украины, где указана среднерыночная цена транспортного средства, или документ об оценке. Получить такой документ можно, пройдя автотовароведческую экспертизу у специалистов Экспертной службы МВД или субъектов оценочной деятельности, внесенных в Государственный реестр Фонда государственного имущества Украины.

Стоимость, не ниже указанной в оценке, будет внесена в договор купли-продажи. И, соответственно, с реальной стоимости авто будет уплачиваться налог на доход.

Физическое лицо, которое планирует продать легковое авто, мотоцикл или мопед, также подает торговой организации заявление в произвольной форме по фактам продаж транспортных средств в текущем году. Это нужно для того, чтобы определить, нужно ли платить налог с полученных доходов от продажи (обмена) транспортных средств в соответствии со статьей 173 Налогового кодекса. Например, продажа первого легкового автомобиля, мопеда или мотоцикла в течение года не облагается налогом. Все остальные требуют уплаты налога на доход в соответствии с категорией транспортного средства и количества продаж в году.

Торговые организации не будут принимать машины для реализации на своих площадках в случае непредоставления документов, предусмотренных для налогообложения транспортных средств, а именно оценки авто.

Также организации, осуществляющих комиссионную продажу авто, будут проверять владельцев в Государственном реестре санкций и в базе розыска. Это позволит избежать легализации и перепродажи транспортных средств, владельцами которых являются подсанкционные лица или те, находящихся в розыске.

Ожидается, что урегулирование процедуры комиссионной торговли автомобилями будет способствовать наполнению государственного бюджета.