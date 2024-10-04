Нові правила продажу вживаних авто набрали чинності

Для того, аби врегулювати процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами, Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 1132 від 1 жовтня 2024 року «Про внесення змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери». Документ набрав чинності 4 жовтня 2024 року.

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Згідно з постановою, якщо фізична особа продає вантажівку, причіп або автобус, вона має надати торговельній організації документ про оцінку. При другому і більше продажу протягом року легкового авто, мопеда, чи мотоцикла власник може подати витяг з сайту Міністерства економіки України, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу, або документ про оцінку. Отримати такий документ можна, пройшовши автотоварознавчу експертизу у фахівців Експертної служби МВС або суб‘єктів оціночної діяльності, внесених до Державного реєстру Фонду державного майна України.

Вартість, не нижча вказаної в оцінці, буде внесена в договір купівлі-продажу. І, відповідно, з реальної вартості авто сплачуватиметься податок на дохід.

Фізична особа, яка планує продати легкове авто, мотоцикл або мопед, також подає торговельній організації заяву у довільній формі щодо фактів продажів транспортних засобів у поточному році. Це потрібно для того, аби визначити, чи потрібно сплачувати податок з отриманих доходів від продажу (обміну) транспортних засобів відповідно до статті 173 Податкового кодексу. Наприклад, продаж першого легкового автомобіля, мопеда чи мотоцикла протягом року не оподатковується. Всі інші потребують сплати податку на дохід відповідно до категорії транспортного засобу та кількості продажів у році.

Торговельні організації не прийматимуть автівки для реалізації на своїх майданчиках у разі ненадання документів, передбачених для оподаткування транспортних засобів, а саме оцінки авто.

Також організації, що здійснюють комісійний продаж авто, будуть перевіряти власників у Державному реєстрі санкцій та в базі розшуку. Це дозволить уникнути легалізації та перепродажу транспортних засобів, власниками яких є підсанкційні особи або ті, що перебувають у розшуку.

Очікується, що врегулювання процедури комісійної торгівлі автомобілями сприятиме наповненню державного бюджету.