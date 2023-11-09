На передовой наша реактивная артиллерия вооружилась установкой залпового огня чешского производства: BM-21MT Striga поступила на вооружение 61-й отдельной механизированной бригады.

В сеть попали первые видео чешской артиллерийской системы реактивного огня. Пока еще не ясно происхождение этой машины, ее приобрели за средства ВСУ или получили в виде военной помощи по линии союзников. Об этом, в частности, пишет "Милитарный".

Достоверно известно лишь то, что в основе родословной Striga есть советская 122-мм реактивная установка БМ-21 "Град".

Чехи осовременили "катюшу" путём ряда обновлений. В первую очередь изменения претерпела система наведения – BM-21MT Striga стала более точной. Это достигнуто благодаря новым вычислительным, инерциальным и навигационным бортовым системам.

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БМ-21МТ "Стрига" со своими классическими 40 направляющими способна поражать огнем живую силу и технику врага в 40 километрах от своего расположения, но это зависит от типа снарядов и их страны-производителя. Самые точные, конечно, управляемые реактивные снаряды, отклонение которых возможно в пределах 10 метров от заданной координатной точки цели.

Также улучшены ходовые возможности от более надежного двухосного шасси относительно советской платформы Урал-4320. Здесь использована одна из лучших в мире платформ для колесной военной техники T-815, на базе которой построена Tatra Force 815-7 с дополнительным бронированием кабины и моторного отделения.

В моторной нише автомобиля с откидной кабиной стоит дизельный турбонаддувной силовой агрегат Tatra T3C-928-90 V8 максимальной мощностью 300 кВт/402 л.с. при 1800 об/мин и максимальным крутящим моментом 2100 Нм при 1000 об/мин. Кроме него есть еще три силовые версии с моторами примерно такого же потенциала. Коробка передач также может быть разной, как механическая Tatra, так и автоматические КПП Allison или Twin Disc.