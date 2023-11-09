На передовій наша реактивна артилерія озброїлася установкою залпового вогню чеського виробництва: BM-21MT Striga надійшла на озброєння 61-ї окремої механізованої бригади.

У мережу потрапили перші відео чеської артилерійської системи реактивного вогню. Допоки ще не зрозуміло походження цієї машини, її придбали за кошти ЗСУ чи отримали у вигляді військової допомоги по лінії союзників. Про це, зокрема, пише “Мілітарний”.

Достеменно відомо лише те, що в основі родоводу Striga є радянська 122-мм реактивна установка БМ-21 "Град".

Чехи осучаснили "катюшу" шляхом низки оновлень. В першу чергу змін зазнала система наведення – BM-21MT Striga стала точнішою. Це досягнуто завдяки новим обчислювальним, інерціальним та навігаційним бортовим системам.

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БМ-21МТ "Стрига" зі своїми класичними 40 направними спроможна вражати вогнем живу силу і техніку ворога за 40 кілометрів від свого розташування, але це залежить від типу снарядів та їх країни-виробника. Найточніші, звісно ж, керовані реактивні снаряди, відхилення яких можливе в межах 10 метрів від заданої координатної точки цілі.

Також покращено ходові можливості від легшого двовісного шасі відносно радянської платформи Урал-4320. Тут використано одну з кращих у світі платформу для колісної військової техніки T-815, на базі якої й побудована Tatra Force 815-7 з додатковим бронюванням захисту кабіни та моторного відділення.

У моторній ніші автомобіля з відкидною кабіною стоїть турбонаддувний дизельний силовий агрегат Tatra T3C-928-90 V8 максимальною потужністю 300 кВт/402 к.с. при 1800 об/хв та максимальним крутним моментом 2100 Нм при 1000 об/хв. Окрім нього, є ще три силові версії з моторами приблизно такого ж потенціалу. Коробка передач також може бути різною, як механічна Tatra, так і автоматичні КПП Allison чи Twin Disc.