Речь идет о бронетранспортер Oncilla, который производился по лицензии украинского "Дозор-Б".

Министерство обороны Украины сообщило об успешном использовании ВСУ бронетранспортера Oncilla. Он создан в соответствии со стандартами NATO и оснащен 12,7-мм пулеметом НСВТ, имеет легкоуправляемый боевой модуль, 10-кратный тепловизионный прицел.

По информации "Милитарного", боевая бронированная машина Oncilla – это лицензированная версия бронемашины украинской разработки под названием "Дозор-Б", которую производит польская компания Mista. Машины не полностью одинаковы – в частности, на Oncilla польского производства две бойницы под стрелковое оружие в отличие от украинского образца, где их три. Также отличается комплектация инструмента.

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Лицензия на производство бронемашины "Дозор-Б" польской компания Mista была продана в 2013-м году. На выставке вооружения в Польше MSPO-2013 был продемонстрирован вариант "Дозор-Б” под названием Oncilla.

Перший бронеавтомобіль Oncilla був зібраний на Київському бронетанковому заводі, надалі виробництво мало відбуватись у Польщі.

Загальна кількість наявних у ЗСУ бронеавтомобілів не розголошується. Перед поставкою у війська машини проходили обкатку на полігоні.