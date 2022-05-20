Мова йде про бронетранспортер Oncilla, який вироблявся за ліцензією українскього "Дозор-Б".

Міністерство оборони України повідомило про успішне використання ЗСУ бронетранспортера Oncilla. Він створений у відповідності до стандартів NATO та оснащений 12,7-мм кулеметом НСВТ, має легкокерований бойовий модуль, 10-кратний тепловізійний приціл.

За інформацією "Мілітарного", Бойова броньована машина Oncilla – це ліцензована версія бронемашини української розробки під назвою "Дозор-Б", яку виробляє польська компанія Mista. Машини не повністю однакові – зокрема, на Oncilla польського виробництва дві бійниці під стрілецьку зброю на відміну від українського зразка, де їх три. Також відрізняється комплектація інструменту.

До речі росіяни привезли в Україну БТР, який виконує гімн СРСР

Ліцензія на виробництво бронемашини "Дозор-Б" польській компанія Mista була продана у 2013-у році. На виставці озброєння в Польщі MSPO-2013 був продемонстрований варіант "Дозор-Б під назвою Oncilla.

Перший бронеавтомобіль Oncilla був зібраний на Київському бронетанковому заводі, надалі виробництво мало відбуватись у Польщі.

Загальна кількість наявних у ЗСУ бронеавтомобілів не розголошується. Перед поставкою у війська машини проходили обкатку на полігоні.