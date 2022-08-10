Штаб обороны Днепра закупил еще 60 грузовиков и внедорожников для нужд Вооруженных Сил Украины.

Грузовики и внедорожники для нужд ВСУ были привезены с военных складов Европы.

“С первых дней войны я писал и говорил о том, что армия должна быть мобильной. А для этого нужны пикапы и грузовики. И поэтому Штаб обороны Днепра системно начал решать вопросы по приобретению автомобилей и проблемы, связанные с логистикой“, – говорит глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

Штаб продолжает прорабатывать заявки от защитников Украины.

Кстати почему военные Peugeot P4 так похожи на Mercedes-Mens G класса?

Внешне французский тактический вседорожный автомобиль Peugeot P4 очень похож на Mercedes-Benz G-класс, и это не удивительно: он производился по лицензии австрийской фирмы Steyr-Daimler Puch AG. Также благотворители приобрели военные грузовики модели “Renault TRM2000”.