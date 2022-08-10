Штаб оборони Дніпра закупив ще 60 вантажівок та позашляховиків для потреб Збройних Сил України.

Вантажівки та позашляховики для потреб ЗСУ були привезені з військових складів Європи.

“З перших днів війни я писав і говорив про те, що армія має бути мобільною. А для цього потрібні пікапи та вантажівки. І тому Штаб оборони Дніпра системно почав розв'язувати питання щодо придбання автомобілів та проблеми, пов’язані з логістикою“, – говорить Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

Штаб продовжує опрацьовувати заявки від оборонців України.

До речі чому військові Peugeot P4 так схожі на Mercedes-Mens G класу?

Зовні французький тактичний всюдихідний автомобіль Peugeot P4 дуже схожий на Mercedes-Benz G-клас, і це не дивно: він вироблявся за ліцензією австрійської фірми Steyr-Daimler Puch AG. Також благодійники придбали військові вантажівки моделі “Renault TRM2000”.