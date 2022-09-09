Все чаще можно увидеть разнообразную иностранную технику в рядах ВСУ, которую украинские военные подразделения используют для освобождения нашей земли от российских оккупантов.

Военные Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления используют французские колесные БТР VAB. Информация о поставках в Украину колесных БТР французского производства появилась в июне, а уже в июле они были замечены на позициях украинской армии.

Недавно видео с броневиками VAB было опубликовано в соцсетях.



БТР VAB (Véhicule de l'Avant Blindé – “бронированная машина переднего края”) – это французский колесный бронетранспортер, разработанный компаниями Renault и Saviem. Серийное производство ведется с середины 70-х годов. Выпущено 5000 машин, 4000 из них находятся на вооружении французской армии.

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Есть несколько видов машин VAB – командирские, разведывательные, санитарные. Бронетранспортеры разных модификаций находятся на вооружении 15 стран.