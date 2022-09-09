Все чаще можно увидеть разнообразную иностранную технику в рядах ВСУ, которую украинские военные подразделения используют для освобождения нашей земли от российских оккупантов.
Военные Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления используют французские колесные БТР VAB. Информация о поставках в Украину колесных БТР французского производства появилась в июне, а уже в июле они были замечены на позициях украинской армии.
Недавно видео с броневиками VAB было опубликовано в соцсетях.
БТР VAB (Véhicule de l'Avant Blindé – “бронированная машина переднего края”) – это французский колесный бронетранспортер, разработанный компаниями Renault и Saviem. Серийное производство ведется с середины 70-х годов. Выпущено 5000 машин, 4000 из них находятся на вооружении французской армии.
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Есть несколько видов машин VAB – командирские, разведывательные, санитарные. Бронетранспортеры разных модификаций находятся на вооружении 15 стран.
Чаще всего машина вооружена пулеметом калибра 12,7 мм или пулеметом калибра 7,62 мм на крыше. Также VAB может быть оснащена башней с автоматическими пушками калибра 20 или 25 мм.