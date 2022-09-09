Все частіше можна побачити різноманітну іноземну техніку у лавах ЗСУ, яку українські військові підрозділи використовують для звільнення нашої землі від російських окупантів.

Військові Збройних Сил України під час контрнаступу використовують французькі колісні БТР VAB. Інформація про постачання в Україну колісних БТР французького виробництва з’явилася у червні, а вже у липні їх помітили на позиціях української армії.

Нещодавно відео з броньовиками VAB було опубліковано в соцмережах.



БТР VAB (Véhicule de l’Avant Blindé — “броньована машина переднього краю”) – це французький колісний бронетранспортер, розроблений компаніями Renault та Saviem. Серійне виробництво ведеться з середини 70-х років. Випущено 5000 машин, 4000 з них перебувають на озброєння французької армії.

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Є кілька видів машин VAB – командирські, розвідувальні, санітарні. Бронетранспортери різних модифікацій знаходяться на озброєнні 15 країн.

Найчастіше машина озброєна кулеметом калібру 12,7 мм або кулеметом калібру 7,62 мм на даху. Також VAB може бути оснащена баштою з автоматичними гарматами калібру 20 або 25-мм.