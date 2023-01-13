Раньше эти танки уже уничтожали.

Трофеем украинских военных стал российский танк Т-90С, предназначенный для экспорта. Видео с российским танком было опубликовано на странице проекта Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine : Первый документированный рисунок четкого российского T-90S tank по украинской армии - запечатленный некоторые в #Керсонской области .



Ці танки, originally intended for export, были instead transferred в Russian Army after the seriós armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 12, 2023

По данным OSINT-исследователей, это первый документированный случай захвата Т-90С за все время полномасштабного российского вторжения.

Также интересно украинцы уже подбивали танк Т-90С.

Этот танк имеет ряд отличий в комплектации по сравнению с базовой версией Т-90. В отличие от находящихся на вооружении в армии РФ танков Т-90А, экспортный Т-90С не имеет инфракрасных прожекторов «Штора» в лобной части башни. Вместо них там установлены дополнительные контейнеры динамической защиты. Это одно из основных визуальных отличий между танками.

Также экспортная модель легче в управлении благодаря автоматическому переключению передач и приводу поворота от штурвала.

Поступление на вооружение экспортных танков Т-90С может означать, что российская армия понесла большие потери в бронетехнике, в том числе в основных боевых танках.

Также это может свидетельствовать о наличии проблем у захватчиков с ремонтом и восстановлением поврежденных боевых машин.