Раніше ці танки вже знищували.

Трофеєм українських військових став російський танк Т-90С, який передусім призначений для експорту. Відео з російським танком опублікували на сторінці проєкту Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: The first documented capture of the rare Russian T-90S tank by the Ukrainian army - filmed somewhere in #Kherson Oblast.



These tanks, originally intended for export, were instead transferred to the Russian army after the serious armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 12, 2023

За даними OSINT-дослідників, це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час повномасштабного російського вторгнення.

Також цікаво українці вже підбивали танк Т-90С

Цей танк має низку відмінностей у комплектації в порівнянні з базовою версією Т-90.На відміну від танків Т-90А, які перебувають на озброєнні в армії РФ, експортний Т-90С не має інфрачервоних прожекторів «Штора» в лобовій частині башти. Замість них там встановлені додаткові контейнери динамічного захисту. Це одна з основних візуальних відмінностей між танками.

Також експортна модель легша в управлінні завдяки автоматичному перемиканню передач і приводу повороту від штурвала.

Надходження на озброєння експортних танків Т-90С може означати, що російська армія зазнала великих втрат у бронетехніці зокрема у основних бойових танках.

Також це може свідчити про наявність проблем у окупантів з ремонтом та відновленням пошкоджених бойових машин.