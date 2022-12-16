Перебои со снабжением электроэнергии почти не повлияли на динамику импорта электроавтомобилей в Украину.

За 11 месяцев 2022 года в Украину ввезли на 28% электрокаров больше, чем за соответствующий период в прошлом году: 11 700 против 9 130 единиц. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ГСЦ МВД.

Также интересно , какие электроавтомобили покупали украинцы в ноябре.

В прошлом году в Украину в среднем ввозили 830 электрокаров в месяц. В первый месяц вторжения России количество импортируемых авто сократилось до 195 электрокаров в месяц, а уже в апреле увеличилось вдвое и с тех пор постепенно росло. "Всплеск" ввозов электроавто зафиксирован в августе. Тогда количество электрокаров за месяц возросло более чем в 2 раза — до 1540 электрокаров.



Как и в прошлом году, самым большим спросом у украинцев пользуется Nissan Leaf. В этом году было ввезено 2 154 таких машин – это 18% всех ввозимых электрокаров за период. Вторую позицию неожиданно занял Volkswagen ID.4 – 1 142 авто. Это 10% от общего количества электрокаров. Tesla Model 3 потеряла одну позицию и замыкает топ-3 самых популярных электроавто в Украине. В 2022 году было ввезено 784 таких авто. Это почти 7% от общего количества импортируемых электрокаров.