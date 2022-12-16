Перебої з постачанням електроенергії майже не вплинули на динаміку імпорту електроавто в Україну.

За 11 місяців 2022 року в Україну ввезли на 28% електрокарів більше, ніж за відповідний період минулого року: 11 700 проти 9 130 одиниць. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ГСЦ МВС.

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Торік в Україну в середньому ввозили 830 електрокарів на місяць. В перший місяць вторгнення рф кількість імпортованих авто скоротилась до 195 електрокарів на місяць, натомість вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала. "Сплеск" ввезень електроавто зафіксовано в серпні. Тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази — до 1540 електрокарів.



Як й торік, найбільшим попитом в українців користується Nissan Leaf. Цьогоріч було ввезено 2 154 таких машин — це 18% від усіх ввезених електрокарів за період. Другу позицію несподівано обійняв Volkswagen ID.4 — 1 142 авто. Це 10% від загальної кількості електрокарів. Tesla Model 3 втратила одну позицію та замикає топ-3 найпопулярніших електроавто в Україні. У 2022 році було ввезено 784 такі авто. Це майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.