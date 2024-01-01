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Ввоз подержанных авто из-за рубежа уменьшился на 5%

В феврале объемы ввоза подержанных авто в Украину уменьшились на 5%. Всего с начала 2025 года падение импорта подержанных авто составило 10%.
В феврале из-за границы ввезли на 5% меньше подержанных авто - Auto24

Volkswagen Golf остается самым популярным импортируемым авто

Евгений Гудущан
logo6 марта, 13:50
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В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно февраля 2024 года этот показатель уменьшился на 5%, сообщает Укравтопром.

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По типам топлива позиции распределились следующим образом:

  • бензиновые авто – 46%.
  • дизельные – 23%;
  • электромобили – 22%;
  • гибриды – 5%;
  • авто с ГБО – 4%.

Средний возраст подержанных машин, что в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года. Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 5 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 900 ед.;
  2. Renault Megane - 653 ед.;
  3. Skoda Octavia - 592 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 490 ед.;
  5. Audi Q5 - 449 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тыс. подержанных легковушек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

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