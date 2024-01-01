Продавцы подержанных автомобилей в феврале снизили цены

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин, посчитали в Институте исследований авторынка. В это количество входят только новые объявления, без учета дублей, которые могут встречаться на нескольких досках объявлений.

Самая высокая активность продавцов за упомянутый период была зафиксирована в мае 2024 года, когда было размещено 248,3 тыс. объявлений. Наименьшая активность зафиксирована в декабре прошлого года - 177,7 тыс. объявлений.

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Количество вновь созданных объявлений снова несколько возросло (напомним - в расчет взяты главные сайты объявлений): с 206,5 тыс. в январе до 222,1 тыс. в феврале (+7,6%). В сравнении год к году картина следующая: в феврале 2024 г. интернет-площадки содержали 237,2 тыс. предложений, то есть сейчас предлагают на 6,4% меньше.

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Потенциальная финансовая стоимость всех авто, предлагавшихся (или предлагаемых) к продаже в феврале повысилась до $2,1 млрд, что близко к среднестатистическому значению.

Доля более дорогих авто продолжает расти

За год, то есть по сравнению с февралем-2025 к февралю-2024, продолжает уменьшаться присутствие бюджетных предложений, одновременно растет доля авто ценой более $20 тыс.

Причина та же, что и для предыдущего раздела: перетекание предложений масс-маркета в соцсети, дорогие же авто кроме собственных ресурсов дилеры частично продолжают предлагать и на сайтах объявлений.

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Средняя цена предложений уменьшается

После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре прошлого года, в феврале этого года средняя цена в массиве объявлений продолжила уменьшаться, пока остановившись на отметке $5750.

Изменение цен по сегментам (по признаку топлива/питания):

Самую низкую среднюю цену, которая по итогам января составляет $2700 (+$200), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Бензиновые автомобили имеют текущую среднюю цену здесь $5800, опять на $200 меньше, чем было месяцем ранее.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7000, на $400 меньше, чем в декабре прошлого года. И это рекордно низкое значение для этого сегмента за год.

Сегмент авто с гибридными силовыми установками (MHEV/HEV/PHEV): плюс аж $2200 относительно предыдущего периода, и итог $14 200.

Электромобили: длительное снижение средней цены, которое мы наблюдали чуть ли не весь прошлый год, для этой группы сменилось в октябре на заметный рост. Далее, декабре и январе ломаная снова взяла направление вниз, однако в феврале тенденция изменилась на повышение цен, и в итоге имеем $16 800 (+$800).

Вычисления сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Команда ИДА проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины.