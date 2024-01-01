Продавці вживаних авто у лютому знизили ціни

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин, порахували в Інституті досліджень авторинку. До цієї кількості входять лише нові оголошення, без урахування дублів, які можуть траплятися на кількох дошках оголошень.

Найвища активність продавців за згаданий період була зафіксована у травні 2024 року, коли було розміщено 248,3 тис. оголошень. Найменша активність зафіксована у грудні минулого року — 177,7 тис. оголошень.

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Кількість новостворених оголошень знову дещо зросла (нагадаємо — до розрахунку взяті головні сайти оголошень): із 206,5 тис. у січні до 222,1 тис. у лютому (+7,6%). У порівнянні рік до року картина наступна: у лютому 2024 р. інтернет-майданчики містили 237,2 тис. пропозицій, тобто зараз пропонують на 6,4% менше.

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Потенційна фінансова вартість усіх авто, що пропонувалися (або пропонуються) до продажу у лютому підвищилася до $2,1 млрд, що близько до середньостатистичного значення.

Частка дорожчих авто продовжує зростати

За рік, тобто у порівнянні лютого-2025 до лютого-2024, продовжує зменшуватися присутність бюджетних пропозицій, водночас зростає частка авто ціною понад $20 тис.

Причина та ж, що і для попереднього розділу: перетікання пропозицій мас-маркету у соцмережі, дорожчі ж авто крім власних ресурсів дилери частково продовжують пропонувати і на сайтах оголошень.

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Середня ціна пропозицій зменшується

Після рекордного і різкого стрибка до позначки $6500 торік у листопаді, у лютому цього року середня ціна в масиві оголошень продовжила зменшуватися, наразі зупинившись на відмітці $5750.

Зміна цін за сегментами (за ознакою пального/живлення):

Найнижчу середню ціну, яка за підсумками січня становить $2700 (+$200), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Бензинові автомобілі мають поточну середню ціну тут $5800, знову на $200 менше, ніж було місяцем раніше.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7000, на $400 менше, ніж у грудні минулого року. І це рекордно низьке значення для цього сегмента за рік.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (MHEV/HEV/PHEV): плюс аж $2200 відносно попереднього періоду, і підсумок $14 200.

Електромобілі: тривале зниження середньої ціни, яке ми спостерігали мало не весь минулий рік, для цієї групи змінилося у жовтні на помітне зростання. Далі, грудні та січні ламана знову узяла напрямок донизу, проте у лютому тенденція змінилася на підвищення цін, і у підсумку маємо $16 800 (+$800).

Обчислення зроблені на основі аналізу реального сектора авторинку. Команда ІДА проаналізувала майже 3 мільйони записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу автомобілів з усіх (близько 100) автосайтів України.