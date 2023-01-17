Бронирование прибавляет 180 кг веса, минимально влияя на производительность, обеспечивая баллистический уровень защиты B4.

Armormax, южноафриканская компания, специализирующаяся на бронировании роскошных автомобилей, только что показала свой последний проект – VW Golf 8 GTI. Быстрый Golf бронирован до баллистического уровня B4, который, по словам компании, защитит от стандартных пистолетов и ружей.

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Предлагать пуленепробиваемый хэтчбек VW Golf GTI может показаться странным, но Armormax настаивает на том, что спрос на такой автомобиль удивительно высок. Компания хорошо знакома с бронированием Golf, поскольку в 2018 году оснастила целый парк таких автомобилей. Используя самую легкую синтетическую броню, конверсия добавляет менее 180 кг, минимально влияя на экономию топлива и производительность.

Armormax начинает с замены всего стандартного стекла баллистическим стеклом Optima, которое внешне ничем не отличается. Все двери, дверные панели, стойки, задние сиденья и люк усилены легкой синтетической броней. Та же баллистическая защита применена к крыше и люку, которые остаются в рабочем состоянии, как и передние окна. И, наконец, система внутренней связи PTT завершает пакет, создавая безопасный производительный хэтчбек на дороге.

По словам Майкла Брума, менеджера по маркетингу Armormax, B4 Golf был смелым проектом еще в 2018 году, но его встретили с огромным интересом, и было принято несколько заказов. Никогда не было сомнения, что мы разработаем первый в мире пакет брони для новой модели, зная, что будет высок спрос». Брум говорит, что программа популярна в частном охранном секторе, использующем Golf как транспортное средство для преследования, быстрого реагирования и основного транспортного средства.

Помимо Golf, Armormax производит пакеты брони для почти 30 различных марок купе, седанов, фургонов и внедорожников, в том числе производства Audi, Cadillac, Mercedes-Benz, Jeep, Land Rover и Porsche. Недавно он попал в игру о бронировании электромобилей, превращая транспортные средства, изготовленные Tesla и Rivian. Эта компания является одной из многих специализирующихся на мировом рынке бронетехники, модифицируя транспортные средства, которыми пользуются частные лица, охранные фирмы и другие организации.