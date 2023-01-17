Бронювання додає 180 кілограмів ваги, мінімально впливаючи на продуктивність, забезпечуючи балістичний рівень захисту B4.

Armormax, південноафриканська компанія, що спеціалізується на бронюванні розкішних автомобілів, щойно показала свій останній проект – VW Golf 8 GTI. Швидкий Golf броньований до балістичного рівня B4, який, за словами компанії, захистить від стандартних пістолетів і рушниць.

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Пропонувати куленепробивний хетчбек VW Golf GTI може здатися дивним, але Armormax наполягає на тому, що попит на такий автомобіль напрочуд високий. Компанія добре знайома з бронюванням Golf, оскільки у 2018 році оснастила цілий парк таких автомобілів. Використовуючи найлегшу синтетичну броню, конверсія додає менше ніж 180 кг, мінімально впливаючи на економію палива та продуктивність.

Armormax починає із заміни всього стандартного скла балістичним склом Optima, яке зовні нічим не відрізняється. Усі двері, дверні панелі, стійки, задні сидіння та люк посилені легкою синтетичною бронею. Той самий балістичний захист застосовано до даху та люка, які залишаються в робочому стані, як і передні вікна. І, нарешті, система внутрішнього зв’язку PTT завершує пакет, створюючи найбезпечніший продуктивний хетчбек на дорозі.

За словами Майкла Брума, менеджера з маркетингу Armormax, «B4 Golf був сміливим проектом ще в 2018 році, але його зустріли з величезним інтересом, і було прийнято кілька замовлень. Ніколи не було сумніву, що ми розробимо перший у світі пакет броні для нової модель, знаючи, що буде високий попит». Брум каже, що програма популярна в приватному охоронному секторі, який використовує Golf як транспортний засіб для переслідування, швидкого реагування та основного транспортного засобу.

Крім Golf, Armormax виробляє пакети броні для майже 30 різних марок купе, седанів, фургонів і позашляховиків, у тому числі виробництва Audi , Cadillac, Mercedes-Benz, Jeep , Land Rover і Porsche. Нещодавно він потрапив у гру про бронювання електромобілів, перетворюючи транспортні засоби, виготовлені Tesla та Rivian. Ця компанія є однією з багатьох, які спеціалізуються на світовому ринку бронетехніки, модифікуючи транспортні засоби, якими користуються приватні особи, охоронні фірми та інші організації.