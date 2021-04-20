На Шанхайском автосалоне представлен большой электрический кроссовер Volkswagen ID.6 с тремя рядами сидений.

Семейство Volkswagen ID.6 базируется на растянутой версии модульной платформы MEB и по архитектуре шасси большие кроссоверы идентичны "младшему" VW ID.4: спереди подвеска McPherson, сзади – многорычажка, задние тормоза барабанные. Адаптивная подвеска – опция.

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"Шестерки" – самые вместительные электрокары Volkswagen, ведь длина колесной базы увеличена до 2965 миллиметров, а габаритная длина – до 4,9 метра. Под стать размерам и колеса: топ-версии комплектуются 21-дюймовыми легкосплавными дисками, базовым ID.6 уложены 19-дюймовые.

Друг с другом ID.6 Crozz и ID.6 X не перепутать: дизайнеры китайского филиала Volkswagen позаботились о том, чтобы отличий было достаточно. Одновременный дебют одинаковых по сути, но разных внешне автомобилей объясняется наличием двух разных, формально конкурирующих совместных предприятий – ID.6 Crozz будет выпускать подразделение FAW-Volkswagen, а ID.6 X - филиал SAIC-Volkswagen.

Емкость китайского рынка столь велика, что затраты на различные бамперы, передние крылья, крышки багажника, фары и фонари окупаются. Общность "шестерок" никто скрывать и не пытается в едином стиле сделана оптика и имитация воздухозаборников, в обеих ID.6 есть светящиеся логотипы и хромированный декор "парящей" крыши.

Архитектура интерьера одинакова, но взаимозаменяемых деталей немного отличаются передние панели, дверные карты, кресла, выводы воздуховодов, интерфейс информационно-развлекательных комплексов и графика виртуальных приборов, хотя диагонали экранов одинаковые.

Опции очень похожи: и для ID.6 Crozz и ID.6 X можно заказать проекционный дисплей, панорамную крышу, раздельные кресла второго ряда вместо обычного трехместного дивана, а также целый набор электронных ассистентов.

Две имеющиеся батареи имеют емкость накопителя 58 кВт-ч и 77 кВт-ч и позволяют достичь пробега от 436 до 588 км Аккумулятор расположен под салоном, гарантируя низкий центр тяжести. Электронные версии версии 4Motion выдают мощность 225 кВт (305 л. с.) – Этого достаточно для разгона от 0 до 100 км / ч за 6,6 секунды и для максимальной скорости 160 км / ч.

В Поднебесной продаже Volkswagen ID.6 начнутся летом, так что цены объявят в ближайшее время.