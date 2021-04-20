На Шанхайському автосалоні представлений великий електричний кросовер Volkswagen ID.6 з трьома рядами сидінь.

Сімейство Volkswagen ID.6 базується на розтягнутій версії модульної платформи MEB і по архітектурі шасі великі кросовери ідентичні "молодшому" VW ID.4: спереду підвіска McPherson, ззаду - багаторичажка, задні гальма барабанні. Адаптивна підвіска - опція.

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"Шістки" - самі місткі електрокари Volkswagen, адже довжина колісної бази збільшена до 2965 міліметрів, а габаритна довжина - до 4,9 метра. Під стать розмірами і колеса: топ-версії комплектуються 21-дюймовими легкосплавними дисками, базовим ID.6 покладені 19-дюймові.

Один з одним ID.6 Crozz і ID.6 X не переплутати: дизайнери китайського філії Volkswagen подбали про те, щоб відмінностей було досить. Одночасний дебют однакових по суті, але різних зовні автомобілів пояснюється наявністю двох різних, формально конкуруючих спільних підприємств - ID.6 Crozz буде випускати підрозділ FAW-Volkswagen, а ID.6 X - філія SAIC-Volkswagen.

Ємність китайського ринку настільки велика, що витрати на різні бампери, передні крила, кришки багажника, фари і ліхтарі окупаються. Спільність "шісток" ніхто приховувати і не намагається - в єдиному стилі зроблена оптика і імітація воздухозаборников, у обох ID.6 є світяться логотипи і хромований декор "паряться" даху.

Архітектура інтер'єру однакова, але взаємозамінних деталей небагато: відрізняються передні панелі, дверні карти, крісла, висновки повітропроводів, інтерфейс інформаційно-розважальних комплексів і графіка віртуальних приладів, хоча діагоналі екранів однакові.

Опції дуже схожі: і для ID.6 Crozz, і для ID.6 X можна замовити проекційний дисплей, панорамний дах, роздільні крісла другого ряду замість звичайного тримісного дивана, а також цілий набір електронних асистентів.

Дві наявні батареї мають ємність накопичувача 58 кВт-год та 77 кВт-год та дозволяють досягти пробігу від 436 до 588 км. Акумулятор розташований під салоном, гарантуючи низький центр ваги. Електронні версії версії 4MOTION видають потужність 225 кВт (305 к. с.) - цього достатньо для розгону від 0 до 100 км / год за 6,6 секунди та для максимальної швидкості 160 км / год.

У Піднебесній продажу Volkswagen ID.6 почнуться влітку, так що ціни оголосять найближчим часом.