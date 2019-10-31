Презентация состоится 19 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Volkswagen показал тизерное изображения новой электрической концепции ID, которая будет представлена ​​в США в следующем месяце.

Единственная серийная электрическая модель VW ID.3 будет представлена ​​только в Европе, а американцам придется подождать электрический кроссовер ID CROZZ и электрический микробус ID BUZZ, которые поступят в 2021 и 2022 годах соответственно. Однако в Америке все еще любят седаны, поэтому именно для них немецкий производитель выпустит ID VIZZION, который и показан на тизере.

Более того, Volkswagen во время автошоу откроет собственную автовыставку под названием “Строительство электрического будущего” в музее автомобилей Petersen в Лос-Анджелесе, где расскажет о глобальном дебюте новой концепции ID.

Напомним, что Renault может выпускать авто для Европы в Украине.