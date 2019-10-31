Презентація відбудеться 19 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Volkswagen показав тизерне зображення нової електричної концепції ID, яка буде представлена у США наступного місяця.

Єдина серійна електрична модель VW ID.3 буде представлена лише в Європі, а американцям доведеться почекати електричний кросовер ID CROZZ та електричний мікробус ID BUZZ, які надійдуть у 2021 та 2022 роках відповідно. Однак в Америці все ще люблять седани, тому саме для них німецький виробник випустить ID VIZZION, який і показаний на тизері.

Більше того, Volkswagen під час автошоу відкриє власну автовиставку під назвою «Будівництво електричного майбутнього» в музеї автомобілів Petersen в Лос-Анджелесі, де розповість про глобальний дебют нової концепції ID.

Нагадаємо, що Renault може випускати авто для Європи в Україні.