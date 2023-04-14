Бренд-босс VW считает, что компактные электромобили способны принести прибыль в ближайшем будущем.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шафер уверен, что будущие небольшие и доступные электромобили компании будут прибыльными, хотя цена их будет ниже 28 000 долларов (25 000 евро). В то же время он назвал текущие европейские дискуссии о разрешении на продажу автомобилей на электротопливе в Европейском Союзе после 2035 г. как «ненужный шум».

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Шафер общался с Automotive News Europe и его дочерним изданием Automobilwoche в разных случаях на темы, связанные в основном с Европой, сосредотачиваясь на деталях будущего полностью электрического хэтчбека бренда на базе ID. Концепция 2all, а также следующая меньшая модель, которая будет стоить менее 22 000 долларов (20 000 евро), она поступит в продажу "не позже 2026-2027".

Напомним, ЕС планирует фактически запретить продажу новых транспортных средств с выбросами углекислого газа с 2035 года, но когда финальное голосование подошло к концу, Германия и Италия возразили против этого предложения, заявив, что работающие на электротопливе транспортные средства также должны быть включены.

Одним из важнейших игроков в разработке электронного топлива является не кто иной, как Porsche, являющийся частью Volkswagen Group во главе с генеральным директором Оливером Блюмом. Поэтому замечания Томаса Шафера относительно нейтрального углеродного топлива стали неожиданностью, но, как он отмечает в статье Automotive News Europe, дискуссию многие неправильно понимают.

«За этим стоит не мистер Блум. Я это гарантирую», – сказал генеральный директор бренда VW. «Эту дискуссию вокруг электронного топлива многие неправильно понимают. Они играют определенную роль в существующих автопарках, но не заменят электромобили. Это полная чушь. Посмотрите физику создания электронного топлива. Нам не хватает энергии, и зачем тратить ее на электронное топливо?».

Двигаясь вперед, Томас Шафер говорит, что роль двигателя внутреннего сгорания у Volkswagen теперь состоит в том, чтобы просто зарабатывать деньги на переходе на электромобили, а компания стремится постепенно отказаться от двигателей внутреннего сгорания в Европе в 2033 году.

Следующее поколение небольшого кроссовера T-Roc станет последней моделью с новым двигателем внутреннего сгорания, которая поступит в продажу в следующем году, в то время как культовый Golf планируется получить «большое обновление продукта», но все еще будет только на ДВС следующие десять лет. Ранее ходили слухи о том, что следующее поколение Golf станет полностью электрическим, так что нам придется увидеть, что Volkswagen подготовил для этой конкретной модели.

Следует отметить, что электронное топливо производится путем синтеза выбросов углекислого газа и водорода, произведенного с использованием возобновляемой энергии, что фактически делает его углеродно-нейтральным. Однако автомобили, работающие на этом топливе, также выделяют оксиды азота.