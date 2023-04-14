Бренд-бос VW вважає що компактні електромобілі здатні принести прибуток у найближчому майбутньому.

Генеральний директор Volkswagen Томас Шафер упевнений, що майбутні невеликі та доступні електромобілі компанії будуть прибутковими, хоча ціна їх буде нижче 28 000 доларів (25 000 євро). У той же час він назвав поточні європейські дискусії про дозвіл на продаж автомобілів на електропаливі в Європейському Союзі після 2035 року як «непотрібний шум».

Читайте також: Volkswagen може повністю відмовиться від традиційних автомобілів

Шафер спілкувався з Automotive News Europe та його дочірнім виданням Automobilwoche у різних випадках на теми, пов’язані здебільшого з Європою, зосереджуючись на деталях майбутнього повністю електричного хетчбека бренду на базі ID. Концепція 2all, а також наступна менша модель, яка коштуватиме менше 22 000 доларів (20 000 євро), вона надійде в продаж «не пізніше 2026-2027».

Нагадаємо, ЄС планує фактично заборонити продаж нових транспортних засобів з викидами вуглекислого газу з 2035 року, але коли фінальне голосування підійшло до кінця, Німеччина та Італія заперечили проти цієї пропозиції, заявивши, що транспортні засоби, що працюють на електропаливі, також повинні бути включені.

Одним із найважливіших гравців у розробці електронного палива є не хто інший, як Porsche, який є частиною Volkswagen Group на чолі з генеральним директором Олівером Блюмом. Тож зауваження Томаса Шафера щодо вуглецевого нейтрального палива стали несподіванкою, але, як він зазначає у статті Automotive News Europe, дискусію багато хто неправильно розуміє.

«За цим стоїть не містер Блюм. Я це гарантую», – сказав генеральний директор бренду VW. «Цю дискусію навколо електронного палива багато хто неправильно розуміє. Вони відіграють певну роль у існуючих автопарках, але не замінять електромобілі. Це повна нісенітниця. Подивіться на фізику створення електронного палива. Нам не вистачає енергії, тож навіщо витрачати її на електронне паливо?».

Рухаючись вперед, Томас Шафер каже, що роль двигуна внутрішнього згоряння у Volkswagen тепер полягає в тому, щоб просто заробляти гроші на переході на електромобілі, а компанія прагне поступово відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння в Європі в 2033 році.

Наступне покоління невеликого кросовера T-Roc стане останньою моделлю з новим двигуном внутрішнього згоряння, яка надійде в продаж наступного року, тоді як культовий Golf планується отримати «велике оновлення продукту», але все ще буде лише на ДВС наступні десять років. Раніше ходили чутки про те, що наступне покоління Golf стане повністю електричним , тож нам доведеться побачити, що Volkswagen підготував для цієї конкретної моделі.

Варто зазначити, що електронне паливо виготовляється шляхом синтезу вловлених викидів вуглекислого газу та водню, виробленого з використанням відновлюваної енергії, що фактично робить його вуглецево-нейтральним. Однак автомобілі, що працюють на цьому паливі, також виділяють оксиди азоту.