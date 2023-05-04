Официальный дебют нового VW Golf R 333 запланирован на 31 мая. Полноприводный горячий хэтчбек обладает уникальной золотой краской и некоторыми изменениями производительности.

Короткий тизер не содержит много деталей, но дает нам хороший взгляд на некоторые изменения, внесенные VW. Золотая краска является самым очевидным дополнением, она выглядит гораздо более изысканно, чем выбранные цвета, которые предлагаются покупателям Golf R.

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Специальный графический пакет проходит вдоль нижней части двери, соответствуя черным крышкам зеркал на обеих сторонах. Мы видим набор 19-дюймовых колес марки Estoril, за которыми сидит набор синих тормозных суппортов. VW также оснастил модели Golf R 333 Limited Edition выхлопной системой Akrapovič с четырьмя яркими насадками. Это будет точно звучать прекрасно.

Хотя это почти все, что VW подтвердил до сих пор, есть дополнительные намеки на то, что мы можем ожидать от его названия. В прошлом году VW выпустил несколько разных вариантов специальной модели Golf R 20 Years для разных мировых рынков. В Европе эта юбилейная модель была оснащена вариантом 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом мощностью 328 лошадиных сил.

Если измерить эту мощность в немецких Pferdestärke, эта цифра подскочит до 333 л.с. Тогда вполне вероятно предположить, что подобно обработанному двигателю найдет свой путь к Golf R 333. Это также сделает Golf R 333 привязанным к титулу самой мощной модификации Golf.

Мы ожидаем, что двигатель высокой мощности будет работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с автоматической коробкой с двойным сцеплением от VW, но VW также может ограничить пакет одной коробкой передач. Подобно оборудованные модели 20 Years способны разгоняться до первой сотни за 4,6 секунды.

Независимо от того, решит ли VW привезти Golf R 333 в США или нет, мы надеемся, что мы не получим еще одно разбавленное мнение, как в случае с моделями 20 Years. Поскольку VW, по слухам, полностью откажется от Golf с двигателем ICE после восьмого поколения, это может быть одним из наших последних шансов на правильный горячий хэтчбек ограниченной серии.