Офіційний дебют нового VW Golf R 333 заплановано на 31 травня. Повнопривідний гарячий хетчбек має унікальну золоту фарбу та деякі зміни продуктивності.

Короткий тизер не містить багато деталей, але він дає нам гарний погляд на деякі зміни, внесені VW. Золота фарба є найочевиднішим доповненням, вона виглядає набагато вишуканіше, ніж обрані кольори, які пропонуються покупцям Golf R.

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Спеціальний графічний пакет також проходить уздовж нижньої частини дверей, відповідаючи чорним кришкам дзеркал на обох боках. Ми також бачимо набір 19-дюймових коліс марки Estoril, за якими сидить набір синіх гальмівних супортів. VW також оснастив моделі Golf R 333 Limited Edition вихлопною системою Akrapovič із чотирма яскравими насадками. Це точно звучатиме чудово.

Хоча це майже все, що VW підтвердив досі, є додаткові натяки щодо того, що ми можемо очікувати від його назви. Минулого року VW випустив кілька різних варіантів спеціальної моделі Golf R 20 Years для різних світових ринків. У Європі ця ювілейна модель була оснащена варіантом 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом потужністю 328 кінських сил.

Якщо виміряти цю потужність у німецьких Pferdestärke, ця цифра підскочить до круглих 333 к.с. Тоді цілком імовірно припустити, що подібно оброблений двигун знайде свій шлях до Golf R 333. Це також зробить Golf R 333 прив’язаним до титулу найпотужнішої модифікації Golf.

Ми очікуємо, що двигун високої потужності буде працювати в парі або з шестиступінчастою механічною коробкою передач, або з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням від VW, але VW також може обмежити пакет однією коробкою передач. Подібно обладнані моделі 20 Years здатні розганятись до першої сотні за 4,6 секунди.

Незалежно від того, чи вирішить VW привезти Golf R 333 у США чи ні, ми сподіваємося, що ми не отримаємо ще одну розбавлену думку, як у випадку з моделями 20 Years. Оскільки VW, за чутками, повністю відмовиться від Golf з двигуном ICE після восьмого покоління, це може бути одним із наших останніх шансів на правильний гарячий хетчбек обмеженої серії.