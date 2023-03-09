19:41, 9 марта 0

Сегодня выбор автомобильных масел не просто широк, он огромен. Конечно, выбирать масло нужно опираясь на рекомендации производителя. Но даже в этом случае это могут быть десятки наименований.

Любой автовладелец знает, что в свою машину можно заливать только качественное масло. На нем экономить нельзя, ведь это – залог долговечности двигателя. Однако часто даже в канистрах известных брендов может быть дешевая подделка. Тогда выход один – найти бренд среднего ценового диапазона, обладающей надежной репутацией и единственным дистрибьютором в Украине, который возит продукцию от одного поставщика.

Также интересно нужно ли для двигателя зимнее масло

Одно из таких неплохо зарекомендовавших себя масел на украинском рынке – Opet. Нет, оно не связано с немецким брендом автомобилей Opel, но имеет прямое отношение к немецкой отрасли смазочных материалов для разнообразной техники. Смазочное подразделение турецкой топливной компании Opet – это совместное предприятие с известным немецким производителем смазочных материалов FUCHS.

Кто бывал в Турции, видел автозаправочные станции Opet, ведь под этим брендом работает прежде всего производитель нефтепродуктов. Эта компания в свою очередь является частью огромного турецкого холдинга Koç, являющегося владельцем турецких автомобильных заводов Ford, Fiat, автобусного Otokar, бытовой техники Beko и многих других предприятий.

Opet в Турции разливает моторные и трансмиссионные масла, антифризы, консистентные масла и тормозные жидкости для обслуживания легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, мотоциклов и водного транспорта.

Завод мощностью 60 000 тонн в год расположен в городе Алияга недалеко от Измира. Это производство было введено в эксплуатацию осенью 2019 года, большинство процессов в нем роботизированы. Львиная доля производимых смазочных материалов экспортируется.

Многие смазочные материалы Opet идут на первичную заливку в технику Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar. Кроме того, она имеет официальные допуски таких производителей как MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford и других производителей.

Также интересно турецкий национальный электрокроссовер показали вживую

Ассортимент моторных масел Opet состоит из нескольких линеек. Базовая недорогая, она называется Fullmax, и включает в себя синтетические масла для бензиновых, дизельных моторов, в том числе и для мощных, а также для удлиненных интервалов. А вот линейка Fulltech имеет уже более "продвинутые" масла, они немного дороже. Интересно, что у Opet есть даже отдельные виды масел, созданные специально для моторов, работающих на газу или оснащенных сажевыми фильтрами.

Таким образом, в этой линейке количеством более двух десятков наименований есть огромный выбор для подержанных авто. Чтобы выбрать необходимое масло именно для своего автомобиля, пригодится сайт производителя с функцией, которая называется Fullmatch. Фактически, это поисковик смазочных материалов, подбирающий масло в зависимости от конкретного автомобиля. Нужно просто ввести марку, модель, год выпуска и тип двигателя. Все остальное сайт сделает сам и в результате выдаст нужный сорт масла для вашей машины. Он покажет объем масла в моторе и периодичность замены. А также рекомендуемое масло для КПП, жидкости для тормозной системы, сцепления и охлаждения.

В результате поиска мы знаем, что для "американского" VW Passat СС с 2,0-литровым турбомотором лучше подойдет синтетическое масло OPET FULLTECH LD 5W-40. Стоимость 4 литров масла OPET FULLTECH LD 5W-40 составляет примерно 1 200 грн.

Линейка масел с индексом LPG создана для моторов, работающих на газу. Важно, что немногие производители имеют в своем арсенале смазочные материалы, созданные специально для двигателей с ГБО. А доля машин с газобаллонным оборудованием в Украине выше, чем на других рынках.

Согласно результатам поиска мы также знаем, что для нашего “Пассата” интервал замены моторного масла составляет 10 тысяч американских миль, то есть 16 тысяч км, или раз в год. FULLTECH LD 5W-40 обещает защиту даже в экстремальных условиях, включает высококачественные присадки, снижает износ и обеспечивает экономию горючего.

К тому же это масло устойчиво к температурным воздействиям и окислению, обладает высокой моющей способностью, то есть поддерживает чистоту деталей двигателя. Оно хорошо приспособлена как к холодным запускам зимой, так и к работе в условиях ненастной погоды.

Подобрать моторное масло для своего автомобиля Рекламная информация

Разумеется, если бы речь шла о более спортивном автомобиле, например Honda Civic Type R, то лучше было бы взять масло Opet FULLTECH 0W-20, которая становится все популярнее в Украине. Специальная формула масла обеспечивает эффективную чистоту деталей двигателя, низкий уровень выгорания, защиту двигателя от износа и чрезвычайную экономию топлива. Но оно значительно дороже простейших сортов. Хотя все знают, что мощность нуждается в дополнительных финансовых затратах.

Эксперты советуют помнить, что если в рекомендациях производителя указан интервал замены в 15 тысяч км, то лучше снизить его на 3-4 тысячи. И ни в коем случае не превышать эту цифру. Хуже мотору от этого не будет, а риск поскорее довести мотор до капитального ремонта будет значительно меньше.

Если ваша машина уже на СТО, есть смысл проверить также другие технические жидкости. В первую очередь – тормозную жидкость. Не только ее уровень, но и гигроскопичность, то есть наличие в ней воды. Из-за нее жидкость теряет свои свойства и вызывает коррозию трубок системы. Эксперты советуют менять тормозную жидкость раз в два года.

На этом же ТО можно обратить внимание и на состояние масла в трансмиссии. Вопреки тому, что многие производители не указывают интервалы замены жидкости, специалисты советуют менять ее каждые 100 тысяч км, а если автобиль подвергается дополнительным нагрузкам, то можно сократить интервал и до 60-70 тысяч.