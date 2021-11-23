Проєкт створення "народного електромобіля був ініційований особисто президентом Туреччини ще у 2018 році, а наступного року турецький стартап TOGG вже показав прототипи. Тепер же першому турецькому електрокару залишився один крок до конвеєру.

Компанія TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) зареєструвала у європейському патентному відомстві дизайн однієї зі своїх моделей. Електричний кросовер повинен стати на конвеєр у 2022 році, а продавати його планують не лише в Туреччині, а й у країнах Європи.

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Раніше цього року на заводі TOGG поблизу Стамбула був зібраний перший примірник майбутнього кросовера. Практично усі компоненти для нього виготовлені в Туреччині, що свідчить про високий рівень локалізації.

Назви кросовер поки не має, але відомо, що він матиме колісну базу довжиною 2,8 метра, а його оснащення включатиме систему напівавтономного управління. Виробник стверджує, що вона буде кращою за “Автопілот” Tesla. Також відомо, що кросовер матиме дві версії силової установки – з 200-сильним мотором на задній осі або двома такими двигунами для кожної пари коліс. Йому обіцяний запас ходу від 300 до 500 кілометрів на одному заряді (залежно від ємності акумулятора), а також прискорення до сотні за 7,6–4,8 секунди.

Фото: флагманський кросовер TOGG / AutoWeek

Пізніше до цього кросовера має приєднатись два менших, С-класу та В-класу, а також седан та хетчбек – усі батарейні.

Фото: безіменні електромобілі TOGG / AutoWeek