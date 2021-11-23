Проект создания "народного электромобиля" был инициирован лично президентом Турции еще в 2018 году, а в следующем году турецкий стартап TOGG уже показал прототипы. Теперь же первому турецкому электрокару остался один шаг к конвейеру.

Компания TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) зарегистрировала в европейском патентном ведомстве дизайн одной из своих моделей. Электрический кроссовер должен стать на конвейер в 2022 году, а продавать его планируют не только в Турции, но и в странах Европы.

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Ранее в этом году на заводе TOGG вблизи Стамбула был собран первый экземпляр будущего кроссовера. Практически все его компоненты изготовлены в Турции, что свидетельствует о высоком уровне локализации.

Названия у кроссовера пока нет, но известно, что у него будет колесная база длиной 2,8 метра, а его оснащение будет включать систему полуавтономного управления. Производитель утверждает, что она будет лучше “Автопилота” Tesla. Также известно, что кроссовер будет иметь две версии силовой установки – с 200-сильным мотором на задней оси или двумя такими двигателями для каждой пары колес. Ему обещан запас хода от 300 до 500 км на одном заряде (в зависимости от емкости аккумулятора), а также ускорение до сотни за 7,6–4,8 секунды.

Фото: флагманский кроссовер TOGG / AutoWeek

Позже к этому кроссоверу присоединятся два меньших, С-класса и В-класса, а также седан и хэтчбек – все батарейные.

Фото: безымянные электромобили TOGG / AutoWeek