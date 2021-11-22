Він названий на честь злого дракона з комп'ютерної гри Mega Man 2 вісімдесятих років. Дизайн також відсилає до стилістики кіберпанк, популярною в ту епоху.

Китайський концерн Great Wall Motors додав до лінійки своїх брендів GWM, Haval, Tank, Wey та Ora новий, призначений для електромобілів преміум класу. Новий бренд отримав назву Saloon, а його першою моделлю став Mecha Dragon.

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Saloon Mecha Dragon дебютував на автосалоні в Гуанчжоу. Чотиридверний автомобіль нагадує 3D-модель з низькою кількістю полігонів – сегментів, з яких утворюється будь-яка форма. Якщо в об’ємній моделі Porsche Taycan у сотні чи тисячі разів зменшити полігональність, може вийти щось дуже схоже на Mecha Dragon.

Такий підхід до дизайну не новий і був використаний у Tesla Cybertruck, обох електрокарах марки Bollinger та кількох інших новинках сучасності. Назва посилює ефект, відсилаючи до часів 8-бітних ігрових консолей та опуклих кінескопів телевізорів, оскільки Mecha Dragon (Механічний Дракон) був злим босом у популярній грі Mega Man 2.

Фото: Saloon Mecha Dragon / Motor1

“Дракон” отримав двомоторну силову установку, що розвиває 550 кінських сил потужності та генерує крутний момент у 750 Нм. Акумулятори ємністю 115 кіловат-годин повинні забезпечити запас ходу у 802 кілометри (оцінка за китайською методикою CLTC). Акумулятор підтримує швидкісне заряджання струмом до 480 кіловат, що забезпечує 50% енергії за 10 хвилин на дроті.

Фото: Mecha Dragon на автосалоні у Гуанчжоу / Caracoom

Mecha Dragon випустять обмеженою серією у кількості 101 екземпляр. Коштує електрокар від 488 800 юанів (2 млн гривень, 76 500 доларів), але наступні моделі бренду обіцяють бути значно дорожчими – від 3 мільйонів гривень або 120 тисяч доларів.