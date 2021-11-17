Разом з новим виконанням Porsche Taycan отримав третю кузовну форму, оскільки універсал тепер доступний без характеру кросовера.

Віднині версія GTS або Gran Turismo Sport є у кожної моделі в лінійці Porsche, а модельний ряд Taycan тепер повністю вкомплектований, отримавши нову кузовну форму.

Також цікаво: Електрична експонента Porsche

Дебют електрокара Porsche Taycan відбувся на автошоу у Франкфурті 2019 року у кузові хетчбек, більше схожому на седан чи чотиридверне купе. До речі, цього року він вже встиг оновитись. Пізніше до нього приєднався крос-універсал Taycan Cross Turismo, а тепер з’явився третій варіант моделі – Taycan Sport Turismo. Оскільки у нього також є версія GTS, це робить його повну назву досить складним тавтологічним нагромадженням: Porsche Taycan Sport Turismo Gran Turismo Sport, але навряд чи доцільно використовувати її у такій формі. Для спрощення сприйняття, будемо називати три основні кузовні форми Taycan, Taycan CT та Taycan ST.

Версії GTS поступаються в оснащенні й характеристиках лише топовим версіям Turbo та Turbo S, так само як у неелектричних Porsche. Але у Taycan ST GTS є одна суттєва перевага: він має найбільший запас ходу на одному заряді серед усіх Taycan – 504 ілометри за стандартом WLTP.

Taycan Sport Turismo має такий же силует, як і Taycan Cross Turismo, але без захисного пластику по периметру та високого кліренсу. Особливості версій GTS включають режим Overboost з покращеною динамікою прискорення. Так, Taycan GTS та Taycan ST GTS розганяються з місця до 100 км/год за 3,7 секунди. Також версії GTS мають косметичні зміни у зовнішності, переналаштовану адаптивну підвіску, оновлену програму роботи опційної керованої задньої осі, а також систему Porsche Electric Sport Sound.

За ціною версії GTS розташуються між 4S та Turbo, які в Україні коштують від 2 914 850 та від 4 143 895 гривень, відповідно, за Taycan та від 3 056 085 і 4 179 955 гривень за Taycan Cross Turismo. У дилерів новинки очікуються навесні наступного року.

Фото: нові Taycan GTS та Taycan Sport Turismo GTS / Porsche