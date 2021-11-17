Вместе с новым исполнением Porsche Taycan получил третью кузовную форму, поскольку универсал теперь доступен без характера кроссовера.

Отныне версия GTS или Gran Turismo Sport есть у каждой модели в линейке Porsche, а модельный ряд Taycan теперь полностью укомплектован, получив новую кузовную форму.

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Дебют электрокара Porsche Taycan состоялся на автошоу во Франкфурте 2019 года в кузове хэтчбек, больше похожем на седан или четырехдверное купе. Кстати, в этом году он уже успел обновиться. Позже к нему присоединился кросс-универсал Taycan Cross Turismo, а теперь появился третий вариант модели Taycan Sport Turismo. Поскольку у него также есть версия GTS, это делает его полное название достаточно сложным тавтологичным накоплением: Porsche Taycan Sport Turismo Gran Turismo Sport, но вряд ли целесообразно использовать ее в такой форме. Для упрощения восприятия будем называть три основные кузовные формы Taycan, Taycan CT и Taycan ST.

Версии GTS уступают в оснащении и характеристиках лишь топовым версиям Turbo и Turbo S, так же как у неэлектрических Porsche. Но у Taycan ST GTS есть одно существенное преимущество: он имеет самый большой запас хода на одном заряде среди всех Taycan – 504 километра по стандарту WLTP.

Taycan Sport Turismo имеет такой же силуэт, как и Taycan Cross Turismo, но без защитного пластика по периметру и высокого клиренса. Особенности версий GTS включают режим Overboost с улучшенной динамикой ускорения. Так, Taycan GTS и Taycan ST GTS разгоняются с места до 100 км/ч за 3,7 секунды. Также в версии GTS косметические изменения во внешности, перенастроенная адаптивная подвеска, обновленная программа работы опционной управляемой задней оси, а также система Porsche Electric Sport Sound.

По цене версии GTS расположатся между 4S и Turbo, которые в Украине стоят от 2 914 850 и от 4 143 895 гривен, соответственно, за Taycan и от 3 056 085 и 4 179 955 гривен за Taycan Cross Turismo. У дилеров новинки ожидаются весной следующего года.

Фото: новые Taycan GTS и Taycan Sport Turismo GTS / Porsche