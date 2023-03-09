19:41, 9 березня 0

Сьогодні вибір автомобільних олив не просто широкий, він величезний. Звичайно, обирати оливу треба опираючись на рекомендації виробника. Але навіть в цьому випадку це можуть бути десятки найменувань.

Будь-який автовласник знає, що у свою машину можна заливати лише якісну оливу. На ній економити не можна, адже це – запорука довговічності двигуна. Однак часто навіть в каністрах відомих брендів може буде дешева підробка. Тоді вихід один – знайти бренд середнього цінового діапазону, який має надійну репутацію та єдиного дистриб’ютора в Україні, який возить продукцію від одного постачальника.

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Одна з таких олив, що непогано зарекомендувала себе на українському ринку – Opet. Ні, вона не пов’язана з німецьким брендом автомобілів Opel, але має пряме відношення до німецької галузі мастил для різноманітної техніки. Адже мастильний підрозділ турецької паливної компанії Opet – це спільне підприємство з відомим німецьким виробником мастильних матеріалів FUCHS.

А той, хто бував в Туреччині, бачив автозаправні станції Opet, адже під цим брендом працює перш за виробник нафтопродуктів. Ця компанія, своєю чергою, є частиною величезного турецького холдингу Koç, що є власником турецьких автомобільних заводів Ford, Fiat, автобусного Otokar, побутової техніки Beko та багатьох інших підприємств.

Opet в Туреччині розливає моторні та трансмісійні оливи, антифризи, консистентні мастила та гальмівні рідини для обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водного транспорту.

Завод потужністю 60 000 тонн на рік розташований в місті Аліяга неподалік від Ізміру. Це виробництво було введено в експлуатацію восени 2019 року, більшість процесів у ньому роботизовані. Левова частка вироблених мастильних матеріалів експортується.

Багато мастильних матеріалів Opet йдуть на первинну заливку в техніку Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar. Крім цього, вона має офіційні допуски таких виробників як MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford та інших виробників.

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Асортимент моторних олив Opet складається з кількох лінійок. Базова недорога, вона називається Fullmax, і включає синтетичні оливи для бензинових, дизельних моторів, в тому числі й для потужних, а також для подовжених інтервалів. А от лінійка Fulltech має вже більш “просунуті” оливи, вони трошки дорожчі. Цікаво, що у Opet є навіть окремі види олив, створені спеціально для моторів, які працюють на газу чи оснащені сажовими фільтрами.

Таким чином, в цій лінійці кількістю більш як два десятки найменувань є величезний вибір для вживаних авто. Щоб вибрати необхідну оливу саме для свого авто, в нагоді стане сайт виробника з функцією, яка називається Fullmatch. Фактично, це пошуковик мастильних матеріалів, який підбирає оливу в залежності від конкретного авто. Потрібно просто ввести марку, модель, рік випуску і тип мотора. Решту сайт зробить сам і видасть необідний сорт оливи для вашого авто. Він покаже також об’єм оливи в моторі та періодичність заміни. А також рекомендоване мастило для КПП, рідини для гальмівної системи, зчеплення та системи охолодження.

В результаті пошуку, ми знаємо, що для “американського” Passat СС з 2,0-літровим турбомотором краще підійде синтетична олива OPET FULLTECH LD 5W-40. Вартість 4 літрів оливи OPET FULLTECH LD 5W-40 становитиме приблизно 1 200 грн.

Лінійка олив з індексом LPG створена для моторів, які працюють на газі. Важливо, що небагато виробників мають у своєму арсеналі мастильні матеріали, створені спеціально для двигунів з ГБО. А частка машин з газобалонним обладнанням в Україні вища, ніж на інших ринках.

Відповідно до результатів пошуку ми також знаємо, що для нашого “Пасата” інтервал заміни моторної оливи становить 10 тисяч американських миль, тобто 16 тисяч км, чи раз на рік. OPET FULLTECH LD 5W-40 обіцяє захист навіть в екстремальних умовах, включає високоякісні присадки, знижує зношування та забезпечує економію пального.

До того ж ця олива стійка до температурних впливів та окислювання, має високу миючу здатність, тобто підтримує чистоту деталей двигуна. Вона добре пристосована як до холодних пусків взимку, так і до роботи в умовах мінливої погоди.

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Зрозуміло, якби мова йшла більш спортивний автомобіль, наприклад Honda Civic Type R, то краще було б взяти оливу Opet FULLTECH 0W-20, яка стає все більш популярною в Україні. Спеціальна формула цієї оливи забезпечує ефективну чистоту деталей двигуна, низький рівень вигорання, захист двигуна від зносу та надзвичайну економію палива. Але вона й значно дорожча, ніж простіші сорти. Хоча всі знають, що потужність потребує додаткових фінансових витрат.

Експерти радять пам’ятати, що якщо в рекомендаціях виробника вказаний інтервал заміни в 15 тисяч км, то краще зменшити його на 3-4 тисячі. І в жодному разі не перевищувати згадану цифру. Гірше мотору від цього не буде, а ризик швидше довести мотор до капітального ремонту буде значно меншим.

Якщо ваше авто вже на СТО, є сенс перевірити також інші технічні рідини. В першу чергу –гальмівну рідину. Не тільки її рівень, але й гігроскопічність, тобто наявність в ній води. Через неї рідина втрачає свої властивості й викликає корозію трубок системи. Експерти радять міняти гальмівну рідину раз на два роки.

Під час цього ж ТО можна звернути увагу і на стан оливи в трансмісії. Всупереч тому, що багато виробників не вказують інтервали заміни рідини, спеціалісти радять міняти її кожних 100 тисяч км, а якщо авто піддається додатковим навантаженням, то можна скоротити інтервал і до 60-70 тисяч.