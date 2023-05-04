В рейтинге, составленном Ward's Auto, преобладают гибриды и электромобили.

Составлен рейтинг автомобилей с лучшими интерьерами по версии Ward's Auto. Авторитетное американское издание Wards Auto опубликовало ежегодный рейтинг новых моделей с привлекательными, качественными и комфортными салонами.

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В 2023 году в списке преобладают гибриды и электромобили – с 10 мест они заняли шесть. И это логично, поскольку именно батареи первыми получают самые передовые технологии автопроизводителей.

Как и в прошлом году, в 2023 году в рейтинг вошли BMW iX, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS и пикап Rivian R1T. Также эксперты отметили интерьеры новой Toyota Tundra и гибридного Kia Sportage.

Среди автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания в рейтинге присутствуют также Range Rover, Jeep Wagoneer L и Hyundai Palisade – они попали в список из-за качественных отделочных материалов, вместительности и комфортных сидений на каждом ряду. А единственным классическим седаном в рейтинге оказался электрический BMW i7.

"Началась эпоха креативных и смелых решений в дизайне экстерьеров, а также уникальных и экологичных материалов отделки", - отметил редактор Wards Auto Кристи Швайнсберг. Он добавил, что информационно-развлекательные системы в автомобилях стали более понятны пользователям, поскольку многие автопроизводители отказались от перегруженного меню, проще стало и подключение смартфона.