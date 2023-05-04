У рейтингу, складеному Ward's Auto, переважають гібриди та електромобілі.

Складено рейтинг автомобілів з найкращими інтер'єрами за версією Ward's Auto. Авторитетне американське видання Wards Auto опублікувало щорічний рейтинг нових моделей із найпривабливішими, якісними та комфортними салонами.

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2023 року у списку переважають гібриди та електромобілі — з 10 місць вони посіли шість. І це логічно, оскільки саме батарейні автомобілі першими отримують найпередовіші технології автовиробників.

Як і минулого року, у 2023-му до рейтингу увійшли BMW iX, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS та пікап Rivian R1T. Також експерти відзначили інтер'єри нової Toyota Tundra та гібридного Kia Sportage.

Серед автомобілів з традиційними двигунами внутрішнього згоряння в рейтингу присутні також Range Rover, Jeep Wagoneer L та Hyundai Palisade – вони потрапили до списку через якісні матеріали обробки, місткості та комфортні сидіння на кожному ряді. А єдиним класичним седаном у рейтингу виявився електричний BMW i7.

"Почалася епоха креативних і сміливих рішень в дизайні екстер'єрів, а також унікальних та екологічних матеріалів обробки", - зазначив редактор Wards Auto Крісті Швайнсберг. Він додав, що інформаційно-розважальні системи в автомобілях стали зрозумілішими для користувачів, оскільки багато автовиробників відмовилися від перевантаженого меню, простіше стало і підключення смартфона.