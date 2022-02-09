Сегодня в Европе эксплуатируется около трех миллионов электромобилей. Но с нынешними темпами электромобилизации к 2030 году их количество увеличится до 65, а к 2035-му – до 130 миллионов.

Все эти электромобили нужно будет где-то заряжать. Авторы исследования EY и Eurelectric, используя программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, вычислили, сколько для этого понадобится терминалов.

По данным European Alternative Fuels Observatory, сейчас в Европе около 374 тысяч общественных электрических зарядок. При этом лишь 12% из них скоростные (мощностью более 22 кВт). Однако для обслуживания будущих электромобилей их понадобится гораздо больше, а именно 34 миллиона к 2030-го и 65 миллионов к 2035 году, причем большую часть из них (56 млн), должны установить в жилых домах. Только на развертывание такой инфраструктуры нужно 115 миллиардов евро.

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Британское Национальное ревизионное управление подсчитало, что зарядка электрокара у дома обходится на 59-78 процентов дешевле, чем через общественный терминал. И даже аналитики Ernst & Young считают, что к 2035 году 85% зарядных сессий будут проходить в домашних сетях. Еще шесть процентов будут приходиться на рабочие станции, пять – в общественных местах вроде торговых центров и парковок, четыре – на скоростных магистралях.

Разумеется, увеличение количества электромобилей повлечет рост спроса на электроэнергию. Ожидается, что ежегодно этот показатель будет увеличиваться на 1,8 процента и к 2030-му достигнет 3530 тераватт-часов. Проблемы появятся, когда пиковые периоды зарядки электромобилей начнут совпадать с пиками общей нагрузки. Анализ шести самых распространенных вариантов использования зарядок показал, что пиковая нагрузка увеличится на 21-90 процентов, а коэффициент загрузки трансформаторов – на 19-80 процентов.

Чтобы этого избежать, необходимо внедрять умные сети электроснабжения. А владельцы машин должны будут изменить подход к взаимодействию с зарядной инфраструктурой. Например, им придется заряжать машины ночью или вне часов пик. В целом авторы отчета уверены, что энергосети смогут поддерживать более 100 миллионов электромобилей, но неконтролируемая зарядка приведет к частым скачкам напряжения, потерь мощности и рост цен на энергоносители.